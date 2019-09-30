Son Dakika Haberleri: Gazişehir gaziantep fk - göztepe: 1-1
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Gazişehir gaziantep fk - göztepe: 1-1

51 dakika önce

STAT: Gaziantep KalyonHAKEMLER: Ali Şansalan, Erdinç Sezertam, İsmail Selim ÖzenGAZİŞEHİR GAZİANTEP: Günay - Djilobodji, Tosca, Güray Vural, Morıas, Muhammet Demir (Dk. 80 Furkan), Oğuz Ceylan, Diarra (Dk. 60 Pawlowski), Twumasi, Tetteh (Dk.

Gazişehir gaziantep fk - göztepe: 1-1, System.String[]

STAT: Gaziantep Kalyon

HAKEMLER: Ali Şansalan, Erdinç Sezertam, İsmail Selim Özen

GAZİŞEHİR GAZİANTEP: Günay - Djilobodji, Tosca, Güray Vural, Morıas, Muhammet Demir (Dk. 80 Furkan), Oğuz Ceylan, Diarra (Dk. 60 Pawlowski), Twumasi, Tetteh (Dk. 10 Chıbsah) Kana Bıyık

GÖZTEPE: Beto - Gassama, Alpaslan Öztürk, Titi, Berkan (Dk. 85 Reıs Sılva), Castro, Soner Aydoğdu ( Dk. 66 Halil), Mossoro, Napoleoni, Serdar Gürler, Jerome,

GOLLER: Dk. 58 Oğuz Ceylan (Gazişehir Gaziantep) – Dk. 82 Berkan (Göztepe)

KIRMIZI KARTLAR: Beto (Göztepe)

SARI KARTLAR: Diarra, Morais (Gazişehir Gaziantep), Serdar Gürler, Mossoro (Göztepe)

Süper Lig'in 6'ncı haftasında Gazişehir Gaziantep sahasında Göztepe ile karşılaştı. Karşılaşma 1-1 berabere bitti.

2'nci dakikada sol kanattan gelişen Göztepe atağında Serdar'ın içeriye gönderdiği topa iyi yükselen Jerome'un kafa vuruşunda top auta çıktı.

8'inci dakikada ev sahibi takımda Tetteh sakatlık yaşadı ve oyuna devam edemedi. Yerine Chibsah oyuna girdi.

35'inci dakikada sol kanattan gelişen ev sahibi takımın atağında Twumasi topu içeri çevirdi. Djilobodji'nin uygun durumda yaptığı vuruşta top ceza sahası içerisindeki takım arkadaşı Güray'a çarptı.

38'inci dakikada Gazişehir köşe vuruşunda ön direkten seken topu Djilobodji ağlara gönderdi ancak hakem pozisyonunun öncesinde faul tespit etti. Ağlara giden top gol geçerliliği kazanmadı.

50'nci dakikada savunmanın arkasına atılan topta kalesini terk eden ve ceza sahası dışında topa eliyle dokunan Göztepe kalecisi Beto kırmızı kart gördü.

58'inci dakikada sağ kanattan gelişen ev sahibi takımın atağında Oğuz Ceylan'ın pasında sağ köşede topla buluşan Güray Vural'ın vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti: 1-0.

69'uncu dakikada sağ kanattan gelişen Gazişehir atağında Oğuz Ceylan ceza sahasına girdi ve topu son çizgiden içeri çevirdi ancak topa kimse dokunamadı. Atağın devamında sol tarafa açılan topa Djilobodji gelişine vurdu, meşin yuvarlak üstten auta gitti.

76'ıncı dakikada orta alandan gelişen Göztepe atağında Serdar Gürler ceza sahası önünde Jerome'yi topla buluşturdu. Jerome'nin vuruşunda kaleci topu son anda kurtardı.

82'nci dakikada sol kanattan gelişen Göztepe atağında topla buluşan Berkan Emir orta şut karışımı bir top gönderdi ve kaleciyi aşan meşin yuvarlak ağlara gitti: 1-1.

- Gaziantep

Ali Şansalan, Güray Vural, Gaziantep, Spor

Haber Yayın Tarihi: 30.09.2019 10:19 Kaynak: DHA
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