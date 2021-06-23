Gazişehir Gaziantep Futbol Kulübü Derneği genel kurulu yapıldı

Süper Lig ekibi Gaziantep'i bünyesinde bulunduran Gazişehir Gaziantep Futbol Kulübü Derneğinin olağan seçimli genel kurulu yapıldı.

Kulüp tesislerinde gerçekleştirilen genel kurulda konuşan Gazişehir Gaziantep Futbol Kulübü Başkanı Cevdet Akınal, emeği geçenlere teşekkür etti.

Kulübün kentin markası olduğunu ve tanıtım yüzü olduğunu belirten Akınal, şunları kaydetti:

"Bu takımın daha da ileriye gitmesi için elimizden gelenin fazlasını yapmak zorundayız. Şehirle birlikte el ele vererek futbolda bu bayrağı taşıyabileceğimiz en iyi noktaya götürmek zorundayız. Bu takım tüm Gaziantep'in ortak paydasıdır. Avrupa kupalarına yeniden Gaziantep'in ismini yazmaz istiyoruz. Bunu başaracak enerjimiz ve gücümüz var."

Önceki başkan Mehmet Büyükekşi'nin onursal başkan seçildiği olağan seçimli genel kurul, yönetim kurulu üyelerinin hatıra fotoğrafı çektirmesiyle son buldu.