Gazişehir Gaziantep Hedefe Kilitlendi

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Gazişehir Gaziantep'in teknik direktörü Mehmet Altıparmak, sezonun ikinci yarısının ilk devreye göre daha zor geçeceğini belirterek, "İnşallah herkesin beklediği, Gaziantep'in hakkı olan Süper Lig'e de çıkacağız." dedi.

KEREM KOCALAR - Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Gazişehir Gaziantep'in teknik direktörü Mehmet Altıparmak, sezonun ikinci yarısının ilk devreye göre daha zor geçeceğini belirterek, "İnşallah herkesin beklediği, Gaziantep'in hakkı olan Süper Lig'e de çıkacağız." dedi.



Altıparmak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ligin ikinci yarısının ilk 5 haftasında önemli rakiplerle karşılaşacaklarını ifade etti.



Devre arasını iyi değerlendirmeleri gerektiğini aktaran Altıparmak, "İkinci yarı çok fazla bahanemiz olmayacak. Zaten çok bahane üreten biri değilim. Sahaya 11 kişi çıktığımız sürece sorun yok. Mevkisindeki oyuncularla oynamak gerekiyor. İnşallah devre arasında da bu anlamda çalışacağız." diye konuştu.



Sezon sonunda şampiyonluğa ulaşmak istediklerini vurgulayan Altıparmak, "Bunu başaracak gücümüz ve kalitemiz var. Lig, ikinci yarı başlar. İkinci yarıya hazır olmalıyız. Bunun için de çalışacağız. İnşallah herkesin beklediği, Gaziantep'in hakkı olan Süper Lig'e de çıkacağız." ifadelerini kullandı.



"Defansif anlamda çok sıkıntımız var"



Mehmet Altıparmak, ara transfer dönemi için hazırlıklarının sürdüğünü dile getirdi.



Transferi için görüştükleri futbolcular olduğunu, bu oyuncuların kulüpleriyle sorunlarını çözmesini beklediklerini anlatan Altıparmak, şunları kaydetti:



"Özellikle defansif anlamda çok sıkıntımız var. Ön tarafta da biraz sıkıntımız bulunuyor. İhtiyacımız olan bölgelerin hepsine takviye yapacağız. Bu konuda belirlediğimiz oyuncular var. Bu futbolcuları yönetimle ve oyuncu izleme ekibimizle değerlendireceğiz. Dışarıdan çok oyuncu teklifleri oluyor. Ancak bizim için önemli olan doğru oyuncuyu bulmak. Bunun için de yoğun çalışacağız."

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