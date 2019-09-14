Gazişehir Gaziantep'in adı değişiyor! Başkan açıkladı...

Büyükekşi, kulüp binasında basın mensuplarına yaptığı konuşmada, iki gün önce gerçekleştirilen toplantıyla kulübün şirketini devraldıklarını, 30 Eylül tarihinde de genel kurul yapıp, derneğin yönetimini devralacaklarını söyledi.



Eski başkan Adil Sani Konukoğlu'nun kulübü belirli bir noktaya kadar taşıdığını, ancak bu işin bir bayrak yarışı olduğunu anlatan Büyükekşi, "Bundan sonraki süreçte ben ve ekibim bayrağı daha ileriye taşıyacağız. Zamanı geldiğinde de yeni arkadaşımıza bayrağı devredeceğiz." diye konuştu.



Kulübün bundan sonraki süreç için bazı hedefler belirlediğini aktaran Büyükekşi, şunları kaydetti:



"Bizim birinci hedefimiz, Gazişehir Gaziantep ismini değiştirip Gaziantep vurgusunun daha önde olduğu bir hale getirebilmek. Çünkü kulübün şimdiki ismi, zaman zaman kafa karışıklığı oluşturabiliyor. Federasyonla ilk görüşmeyi yaptık, bu görüşmeleri sürdürüp kısa zamanda sonuca ulaştırmak istiyoruz."



Stada daha fazla taraftar çekmek istediklerini belirten Büyükekşi, "Geçen sene kendi evimizdeki maçlara ortalama 2-3 bin civarında taraftarımız gelmiş. Gençlerbirliği maçında da 5 bin kişiye oynamışız. Ancak Gaziantep, futbolu seven bir şehir. 33 bin kişilik, son derece modern bir stadımız var. Tüm Gazianteplilerin takıma sahip çıkmasını sağlayacağız. Bununla ilgili çeşitli projelerimiz var. Kısa zamanda harekete geçeceğiz." diye konuştu.



- Halka açılma projesi



Kulübe gelir sağlayacak çalışmaları hayata geçireceklerini ve halka açılmayı hedeflediklerini aktaran Büyükekşi, şunları ifade etti:



"Kulübün marka değerini Gaziantep gibi artıracağız. Bunu başardığımızda takımımız Süper Lig'de kalıcı olur ve daha büyük başarılar elde edilebilir. Markalaşma adına önceki yönetim altyapıyı hazırlamış ve şirketi kurmuş. Bu şirketin hisselerinin belirli kısımlarını şehrin belirli isimlerine satmak istiyoruz. Ardından da halka açılmak istiyoruz. Tüm halkımızın bu şirketten hisse almasını bekliyoruz."



Beşiktaş, Gaziantep'e böyle gitti...



