Son Dakika Haberleri: Gazişehir Gaziantep'in finale yükselmesi kentte sevinçle karşılandı

Gazişehir Gaziantep'in finale yükselmesi kentte sevinçle karşılandı

49 dakika önce

Gazişehir Gaziantep'in Spor Toto 1. Lig play-off yarı final ikinci maçında Osmanlıspor'a penaltılarda 9-8 üstünlük kurarak finale yükselmesi, kentte sevinçle karşılandı.

Gazişehir Gaziantep'in finale yükselmesi kentte sevinçle karşılandı, System.String[]
Gazişehir Gaziantep'in Spor Toto 1. Lig play-off yarı final ikinci maçında Osmanlıspor'a penaltılarda 9-8 üstünlük kurarak finale yükselmesi, kentte sevinçle karşılandı.
15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda kurulan platformda maçı izleyen taraftarlar, müsabaka boyunca meşale yakıp tezahürat yaptı.
Maçın ardından konvoy yaparak şehir turu atan taraftarlar, "İşte taraftar işte şampiyon", "Gazişehir sen bizim herşeyimizsin", tezahüratlarıyla finale çıkmanın sevincini yaşadı.
Spor Toto 1. Lig play-off yarı finalinde Gazişehir Gaziantep, Osmanlıspor önünde ilk maçı evinde 2-0 kazanırken, deplasmandaki ikinci maçta normal süre ve uzatmaları 2-0 geride kapattı. Penaltılarda rakibine 9-8 üstünlük sağlayan Gaziantep temsilcisi, adını finale yazdıran taraf oldu. Gazişehir Gaziantep, Spor Toto Süper Lig'e yükselecek son takımın belirleneceği finalde Hatayspor'la karşı karşıya gelecek.
Haber Yayın Tarihi : 27.05.2019 12:59 Kaynak: AA
Gaziantep, Spor
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