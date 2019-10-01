Gazişehir Gaziantep'in iç saha maçları

Süper Lig'in son 5 haftasında yenilmezlik serisi yakalayan Gazişehir Gaziantep'in bu sezon evinde oynadığı 3 maçta da rakipler mücadeleyi 11 kişi tamamlayamadı.

Geride kalan sezon TFF 1. Lig play-off finalinde şampiyonluğa ulaşıp Süper Lig'e adını yazdıran Gazişehir Gaziantep, ligin ilk haftasında konuk olduğu Fenerbahçe'ye 5-0 yenilerek sezona kötü bir başlangıç yaptı. Kırmızı-siyahlı ekip buna karşın, ardından oynadığı 5 müsabakada 3 galibiyet ve 2 beraberlik elde ederek çabuk toparlandı.

Fenerbahçe mağlubiyeti sonrası sahasındaki ilk maçta Gençlerbirliği'ni 4-1 yenen Gaziantep ekibi, 3. haftada konuk olduğu Demir Grup Sivasspor ile 1-1 berabere kaldı. Ardından evinde Beşiktaş'ı 3-2, rakip sahada Çaykur Rizespor'u 2-1 mağlup eden Gazişehir Gaziantep, son olarak da ligin 6. haftasının kapanışında Göztepe ile 1-1 berabere kaldı.

Son 5 haftada 11 puan toplayan kırmızı-siyahlılar, ligin 6. haftasında 3. sıradaki yerini korudu.

Gazişehir Gaziantep, ligde rakip ağları 11 kez havalandırırken, kalesinde de yine 11 gole engel olamadı.

Rakipler "kızardı"

Bu sezon Gazişehir Gaziantep'e konuk olan 3 ekipte de futbolcular kırmızı kart cezası aldı.



Gaziantep Kalyon Stadyumu'nda bu sezon oynanan ilk maçta Gençlerbirliği'nden Ahmet Oğuz ile Polomat kırmızı kart gördü.



Daha sonra Beşiktaş'ın konuk olduğu Gaziantep'te Vida ve Elneny'nin yanı sıra ev sahibi ekipten de Kayode "kızardı". Son olarak Göztepe'nin konuk olduğu Gaziantep deplasmanında rakip takımdan Beto kırmızı kart gören oyuncular arasında yer aldı.



Rakiplerin 4 kırmızı, ev sahibi ekibin de 1 kez kırmızı kartla cezalandırıldığı Gaziantep'teki müsabakalarda, rakip takımlar 9 kez de sarı kart gördü. Bu maçlarda Gazişehir Gaziantepli oyuncuların sarı kartı ise 7 oldu.

Evinde 4 maçtır namağlup

Gazişehir Gaziantep, evindeki istatistiklerle de taraftarını sevindiriyor.



Son olarak 12 Mayıs 2019'da TFF 1. Lig'in 33. haftasında Gençlerbirliği'ne 2-0 mağlup olan Güneydoğu Anadolu temsilcisi, o günden sonra sahasında biri play-off ilk maçı olmak üzere 4 karşılaşmada boy gösterdi.



Play-off maçında Osmanlıspor'u 2-0 yenen Gazişehir Gaziantep, Süper Lig karşılaşmalarında da namağlup unvanını sürdürdü



"Hızlı ataklara çıkıyoruz"

Gazişehir Gaziantep Kulübü Futbol Şube Sorumlusu Yusuf Ziya Demsoy, AA muhabirine yaptığı açıklamada, takım olarak iyi bir dönemden geçtiklerini söyledi.

Maçlara yüksek konsantrasyonla çıktıklarını ve her karşılaşmaya galibiyet parolasıyla hazırlandıklarını ifade eden Demsoy, şöyle konuştu:

"Çok güçlü ekiplere karşı iyi mücadele ediyoruz. Takımdaki herkes ileri uç oyuncusu gibi gol atmaya odaklanmış durumda. Aynı zamanda herkes adeta birer savunma oyuncusu gibi. Dolayısıyla hızlı ataklara çıkıp rakibin hata yapmasını tetikleyen bir ekibiz. Çok fazla atağa çıktığımız zaman rakiplerimizin savunmacıları da hatalar yapıp kırmızı kart görebiliyor. Yani rakiplerimizin kırmızı kartla azalması da aslında bizim kaliteli oyunumuzun göstergesi."