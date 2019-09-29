Gazişehir Gaziantep'in konuğu Göztepe! Kadroda 2 eksik...

Ligde ilk sezonunu geçiren ve 5. hafta sonunda 10 puana ulaşan Gaziantep temsilcisi, Göztepe maçından da çıkışını sürdürmenin hesaplarını yapıyor.

Süper Lig'e ilk haftada Fenerbahçe 'ye 5-0 kaybederek kötü başlayan Gaziantep temsilcisi, evindeki ilk karşılaşmada Gençlerbirliği 'ni 4-1 geçti. Demir Grup Sivasspor 'la 1-1 berabere kalan kırmızı-siyahlılar, 4. hafta iç sahada Beşiktaş 'ı 3-2, son olarak da deplasmanda Çaykur Rizespor 'u 2-1 yendi.

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