Son Dakika Haberleri: Gazişehir Gaziantep'in Süper Lig'e yükselmesi vatandaşlar tarafından coşkuyla kutlandı
Son Dakika Güncel Haber

Gazişehir Gaziantep'in Süper Lig'e yükselmesi vatandaşlar tarafından coşkuyla kutlandı

5 dakika önce

- Vatandaşların coşkulu kutlamalarından detaylar GAZİANTEP - Normal süresi ve uzatma bölümü 1-1 tamamlanan Spor Toto 1. Lig play-off finalinde Hatayspor'u penaltı atışları sonucunda 5-3 mağlup eden Gazişehir Gaziantep, tarihinde ilk kez Spor Toto Süper Lig'e yükseldi.

- Vatandaşların coşkulu kutlamalarından detaylar GAZİANTEP - Normal süresi ve uzatma bölümü 1-1 tamamlanan Spor Toto 1. Lig play-off finalinde Hatayspor'u penaltı atışları sonucunda 5-3 mağlup eden Gazişehir Gaziantep, tarihinde ilk kez Spor Toto Süper Lig'e yükseldi. Gaziantep'te vatandaşlar tarafından coşkuyla kutlandı.
Gazişehir Gaziantep'in Süper Lig'e yükselmesi vatandaşlar tarafından coşkuyla kutlandı
Haber Yayın Tarihi : 31.05.2019 02:03 Kaynak: AA
Hatayspor, Gaziantep, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Hatayspor-Gazişehir Gaziantep maçında iki taraftar gözaltına alındı Gazişehir Gaziantep, Spor Toto Süper Ligde! CHP'nin seçim çadırına peş peşe 2 saldırı düzenlendi, bir kişi darp edildi Kerkük'te art arda 6 patlama: Çok sayıda ölü ve yaralı var

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.5.2019 02:08:52. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Gazişehir Gaziantep'in Süper Lig'e yükselmesi vatandaşlar tarafından coşkuyla kutlandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]