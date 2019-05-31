Gazişehir Gaziantep'in Süper Lig'e yükselmesi vatandaşlar tarafından coşkuyla kutlandı
5 dakika önce
- Vatandaşların coşkulu kutlamalarından detaylar GAZİANTEP - Normal süresi ve uzatma bölümü 1-1 tamamlanan Spor Toto 1. Lig play-off finalinde Hatayspor'u penaltı atışları sonucunda 5-3 mağlup eden Gazişehir Gaziantep, tarihinde ilk kez Spor Toto Süper Lig'e yükseldi.
Haber Yayın Tarihi : 31.05.2019 02:03 Kaynak: AA
- Vatandaşların coşkulu kutlamalarından detaylar GAZİANTEP - Normal süresi ve uzatma bölümü 1-1 tamamlanan Spor Toto 1. Lig play-off finalinde Hatayspor
'u penaltı atışları sonucunda 5-3 mağlup eden Gazişehir Gaziantep
, tarihinde ilk kez Spor Toto Süper Lig'e yükseldi. Gaziantep'te vatandaşlar tarafından coşkuyla kutlandı.
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