Son Dakika Haberleri: Gazişehir Gaziantep İstikrar Arıyor

Gazişehir Gaziantep İstikrar Arıyor

6 dakika önce

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Gazişehir Gaziantep'in teknik direktörü Mehmet Altıparmak, İstanbulspor maçıyla başlayan bir istikrar yakalamak istediklerini söyledi.

Gazişehir Gaziantep İstikrar Arıyor, System.String[]
Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Gazişehir Gaziantep'in teknik direktörü Mehmet Altıparmak, İstanbulspor maçıyla başlayan bir istikrar yakalamak istediklerini söyledi.

Altıparmak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İstanbulspor'un ligin iyi takımlarından biri olduğunu dile getirdi.

Rakiplerinin özellikle kendi sahasında iyi mücadele eden bir takım olduğunu ifade eden Altıparmak, "Rakibimiz iyi pas yapıyor. Bizim bu maçı kazanmamız için önce rakibin direncini kırmamız lazım. Bunu başarıp hedefimiz olan 3 puana ulaşmak istiyoruz. Bunu başaracak gücümüz de var." diye konuştu.

Mehmet Altıparmak, kazanmayı alışkanlık haline getirmek istediklerine işaret ederek, "Üst lige çıkabilmek için galibiyet sayımızı artırmamız lazım. Bunun için de istikrara ihtiyacımız var. İstanbulspor maçıyla başlayan bir istikrar yakalamak istiyoruz. Bunun için çok çalışıyoruz. Eksik mevkilere getirmek istediğimiz oyuncular da yavaş yavaş geliyor. Daha iyi noktaya geleceğimizi düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.01.2019 10:55 Kaynak: AA

Spor
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