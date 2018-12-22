Gazişehir Gaziantep - Kardemir Karabükspor: 6-1

STAT: Gaziantep
Kalyon
HAKEMLER: Sinan Dereci, Özgür Ertem
, Mehmet Emin Tuğral
GAZİŞEHİR GAZİANTEP FK: Nihat Şahin
, Rıdvan Şimşek
, Kubilay Aktaş
, Ahmet Kesim
(Dk. 46 Yusuf Cihat Çelik
), Kerim Avcı
, Igor, Gökhan (Dk. 60 Okan ), Segbefia, Oğulcan, Del Valle
, Chabbi (Dk. 76 Poepon)
KARDEMİR KARABÜKSPOR: Furkan (Dk. 35 Ferhat), Arda, Fatih
, Can, Abdullah, Berk, Batuhan (Dk. 60 Arif), Emre, Cihan (Dk. 71 Toykan), Hüseyin, Yusuf
GOLLER: Dk. 3 ve 57 Chabbi, Dk. 17 ve 36 Del Valle, Dk. 75 Can (Kendi Kalesine), Dk. 89 Poepon (Gazişehir Gaziantep), Dk. 35 Berk Karabükspor
)
SARI KARTLAR: Arda, Berk, Arif, Can (Kardemir Karabükspor
)
Spor Toto 1'inci Lig'in 17'nci haftasında Gazişehir Gaziantep evinde Kardemir Karabükspor'u 6-1 yendi.
3'üncü dakikada gelişen Gazişehir Gaziantep FK atağında sol kenardan Del Valle'nin kafa vuruşuyla top ağlarla buluştu: 1-0.
17'nci dakikada baskıya devam eden Gazişehir Gaziantep'te Oğulcan'ın ceza sahasına gönderdiği topa sert vuran Del Valle meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 2-0.
35'inci dakikada konuk ekibin sol taraftan yaptığı atakta topla buluşan Berkin dokunuşuyla top ağlarla buluştu: 2-1.
36'ncı dakikada santra vuruşunun ardından, sol açıkta topla buluşan Del Valle rakibini geçtikten sonra ceza sahası çizgisinden vurduğu şutu ağlarla buluştu: 3-1.
57'nci dakikada Cihat'ın sağ kanatta yaptığı ortaya iyi yükselen Chabbi'nin kafa vuruşu ağlarla buluştu: 4-1.
75'inci dakikada atağa çıkmak isterken ters bir vuruş yapan Kardemir Karabüksporlu oyuncu Can topu kendi kalesine attı: 5-1.
89'uncu dakikada Gazişehir Gaziantep'in atağında Oğulcan'ın kaleciden dönen şutunu Poepon tamamlayarak meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 6-1.
Karşılaşma ev sahibi ekip Gazişehir Gaziantep'in 6-1 üstünlüğüyle tamamlandı.
- Gaziantep