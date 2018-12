Gazişehir Gaziantep - Kardemir Karabükspor: 6-1

STAT: Gaziantep KalyonHAKEMLER: Sinan Dereci, Özgür Ertem , Mehmet Emin TuğralGAZİŞEHİR GAZİANTEP FK: Nihat Şahin Ahmet Kesim (Dk. 46 Yusuf Cihat Çelik ), Kerim Avcı , Igor, Gökhan (Dk. 60 Okan ), Segbefia, Oğulcan, Del Valle , Chabbi (Dk. 76 Poepon)KARDEMİR KARABÜKSPOR: Furkan (Dk. 35 Ferhat), Arda, Fatih , Can, Abdullah, Berk, Batuhan (Dk. 60 Arif), Emre, Cihan (Dk. 71 Toykan), Hüseyin, YusufGOLLER: Dk. 3 ve 57 Chabbi, Dk. 17 ve 36 Del Valle, Dk. 75 Can (Kendi Kalesine), Dk. 89 Poepon (Gazişehir Gaziantep), Dk. 35 Berk Karabükspor SARI KARTLAR: Arda, Berk, Arif, Can ( Kardemir Karabükspor Spor Toto 1'inci Lig'in 17'nci haftasında Gazişehir Gaziantep evinde Kardemir Karabükspor'u 6-1 yendi.3'üncü dakikada gelişen Gazişehir Gaziantep FK atağında sol kenardan Del Valle'nin kafa vuruşuyla top ağlarla buluştu: 1-0.17'nci dakikada baskıya devam eden Gazişehir Gaziantep'te Oğulcan'ın ceza sahasına gönderdiği topa sert vuran Del Valle meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 2-0.35'inci dakikada konuk ekibin sol taraftan yaptığı atakta topla buluşan Berkin dokunuşuyla top ağlarla buluştu: 2-1.36'ncı dakikada santra vuruşunun ardından, sol açıkta topla buluşan Del Valle rakibini geçtikten sonra ceza sahası çizgisinden vurduğu şutu ağlarla buluştu: 3-1.57'nci dakikada Cihat'ın sağ kanatta yaptığı ortaya iyi yükselen Chabbi'nin kafa vuruşu ağlarla buluştu: 4-1.75'inci dakikada atağa çıkmak isterken ters bir vuruş yapan Kardemir Karabüksporlu oyuncu Can topu kendi kalesine attı: 5-1.89'uncu dakikada Gazişehir Gaziantep'in atağında Oğulcan'ın kaleciden dönen şutunu Poepon tamamlayarak meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 6-1.Karşılaşma ev sahibi ekip Gazişehir Gaziantep'in 6-1 üstünlüğüyle tamamlandı.- Gaziantep