Gazişehir Gaziantep kondisyon çalıştı
4 saat önce
DÜZCE(İHA) – Düzce Topuk Yaylası'nda kamp yapan Gazişehir Gaziantep, sabah antrenmanında kondisyon ağırlıklı dayanıklılık çalışmaları gerçekleştirildi.
Haber Yayın Tarihi: 16.07.2019 01:02 Kaynak: İHA
DÜZCE(İHA) – Düzce Topuk Yaylası
'nda kamp yapan Gazişehir Gaziantep
, sabah antrenmanında kondisyon ağırlıklı dayanıklılık çalışmaları gerçekleştirildi.
Teknik Direktör Marius Sumudica yönetiminde saat 11.00'de başlayan antrenman, yaklaşık 1 saat 10 dakika sürdü. Isınma hareketleriyle başlayan idmanın ana bölümünde kondisyon ağırlıklı dayanıklılık çalışmaları gerçekleştirildi.
Gaziantep temsilcisi, yarın saat 16.00'da karşılaşacağı Rapid Bükreş
hazırlık maçı öncesi son çalışmasını bugün saat 17.30'da yapacak. - DÜZCE
Gaziantep'te acil serviste "menenjit" karantinası Transferine kesin gözüyle bakılan Fejsa transferine Yanal'dan veto Yusuf Yazıcı, 17 milyon euro karşılığında Lille'e gidiyor! Anlaşma sağlandı Galatasaray için şok iddia! Taffarel veda ediyor