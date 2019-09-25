Son Dakika Haberleri: Gazişehir Gaziantep kupa maçına hazır
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Gazişehir Gaziantep kupa maçına hazır

2 saat önce

Süper Lig ekiplerinden Gazişehir Gaziantep, Ziraat Türkiye Kupası 3. turunda yarın Kırıkkale Büyük Anadoluspor'a konuk olacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Gazişehir Gaziantep kupa maçına hazır, System.String[]

Süper Lig ekiplerinden Gazişehir Gaziantep, Ziraat Türkiye Kupası 3. turunda yarın Kırıkkale Büyük Anadoluspor'a konuk olacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Marius Sumudica yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, yaklaşık 50 dakika sürdü.

Isınma ve pas çalışmalarıyla başlayan antrenman, dar alanda çift kale maçla son buldu.

Bu idmanla hazırlıklarını tamamlayan kırmızı-siyahlıların, hava yoluyla Ankara'ya gideceği ve ardından kara yoluyla maçın oynanacağı Kırıkkale'ye geçeceği bildirildi.

Türkiye Kupası, Kırıkkale, Gaziantep, Spor

Haber Yayın Tarihi: 25.09.2019 04:42 Kaynak: AA
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