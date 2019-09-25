Son Dakika Haberleri: Gazişehir Gaziantep kupa maçına hazır
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Gazişehir Gaziantep kupa maçına hazır

1 saat önce

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Marius Sumudica yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, yaklaşık 50 dakika sürdü.

Gazişehir Gaziantep kupa maçına hazır, System.String[]

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Marius Sumudica yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, yaklaşık 50 dakika sürdü.


Isınma ve pas çalışmalarıyla başlayan antrenman, dar alanda çift kale maçla son buldu.


Bu idmanla hazırlıklarını tamamlayan kırmızı-siyahlıların, hava yoluyla Ankara'ya gideceği ve ardından kara yoluyla maçın oynanacağı Kırıkkale'ye geçeceği bildirildi.


Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 25.09.2019 05:25 
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