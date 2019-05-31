Son Dakika Haberleri: Gazişehir Gaziantep kupayı aldı
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Gazişehir Gaziantep kupayı aldı

1 saat önce

Spor Toto Süper Lig'e son yükselen isim Gazişehir Gaziantep oldu.

Gazişehir Gaziantep kupayı aldı, System.String[]
Spor Toto Süper Lig'e son yükselen isim Gazişehir Gaziantep oldu. Süper Lig'in son ekibi penaltı atışlarıyla belirlendi.

Spor Toto Süper Lig'e yükselme maçında Hatayspor ile Gazişehir Gaziantep arasında oynanan müsabakanın 90 dakikası 1-1 eşitlikle sona erdi. Uzatma dakikaları da 1-1 eşitlikle sona ererken maç penaltılara gitti. Hataysporlu futbolcu Gökhan Karadeniz'in kaçırdığı penaltı sonrası Gazişehir'den Ahmet Kesim penaltı vuruşunu gole çevirerek takımını Süper Lig'e taşıyan isim oldu. Süper Lig'e yükselme sonrası Gazişehirli futbolcular şampiyonluğu taraftarıyla kutlarken, Gazişehir Gaziantep Futbol Kulübü Başkanı Adil Sani Konukoğlu'nu futbolcular omuzlarda taşıdı.

Müsabaka sonunda düzenlenen kupa töreninde Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Hüsnü Güreli, Başkanvekili Nihat Özdemir, Yönetim ve İcra Kurulu Üyesi Ali Düşmez katıldı. Gazişehir Gaziantep'e kupasını TFF Başkanı Hüsnü Güreli takdim etti. Kupayı kaptan Günay ve Başkan Adil Sani Konukoğlu beraber kaldırdı. Daha sonra Konukoğlu ve Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Şampiyonluk Kupası'nı taraftara götürdü. - İSTANBUL
Haber Yayın Tarihi : 31.05.2019 01:08 Kaynak: İHA
Gaziantep, Spor
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