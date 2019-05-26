Son Dakika Haberleri: Gazişehir Gaziantep'li taraftarlar Osmanlıspor maçını platformdan izledi

Gazişehir Gaziantep'li taraftarlar Osmanlıspor maçını platformdan izledi

3 saat önce

- Gazişehir Gaziantep'li taraftarların 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda kurulan platformda maçı izlemesi GAZİANTEP - Spor Toto 1. Lig play-off yarı final rövanş maçında Osmanlıspor ile Gazişehir Gaziantep takımları Eryaman Stadı'nda karşılaştı.

- Gazişehir Gaziantep'li taraftarların 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda kurulan platformda maçı izlemesi GAZİANTEP - Spor Toto 1. Lig play-off yarı final rövanş maçında Osmanlıspor ile Gazişehir Gaziantep takımları Eryaman Stadı'nda karşılaştı. Gazişehirli taraftarlar 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda kurulan platformda maçı izledi.
Gazişehir Gaziantep'li taraftarlar Osmanlıspor maçını platformdan izledi
Haber Yayın Tarihi : 26.05.2019 10:52 Kaynak: AA
15 Temmuz Demokrasi Meydanı, Gaziantep, Spor
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