Son Dakika Haberleri: Gazişehir Gaziantep Mücahit Albayrak'ı Transfer Etti

Gazişehir Gaziantep Mücahit Albayrak'ı Transfer Etti

55 dakika önce

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Gazişehir Gaziantep, Ümraniyespor'dan Mücahit Albayrak'ı kadrosuna kattı.

Gazişehir Gaziantep Mücahit Albayrak'ı Transfer Etti, System.String[]
Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Gazişehir Gaziantep, Ümraniyespor'dan Mücahit Albayrak'ı kadrosuna kattı.


Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Mücahit Albayrak ile 1,5 yıllığına anlaşmaya varıldı.


28 yaşındaki sol bek, sezonun ilk yarısında Ümraniyespor'da 17 karşılaşmada forma giydi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.01.2019 01:03 Kaynak: AA

Gaziantep, Spor
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