Gazişehir Gaziantep Mücahit Albayrak'ı Transfer Etti

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Gazişehir Gaziantep, Ümraniyespor'dan Mücahit Albayrak'ı kadrosuna kattı.

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Gazişehir Gaziantep, Ümraniyespor'dan Mücahit Albayrak'ı kadrosuna kattı.





Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Mücahit Albayrak ile 1,5 yıllığına anlaşmaya varıldı.





28 yaşındaki sol bek, sezonun ilk yarısında Ümraniyespor'da 17 karşılaşmada forma giydi.

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