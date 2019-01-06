Son Dakika Haberleri: Gazişehir Gaziantep, Oğuz Ceylan'ı Kadrosuna Kattı

Gazişehir Gaziantep, Oğuz Ceylan'ı Kadrosuna Kattı

1 saat önce

Gazişehir Gaziantep, Son olarak Ümraniyespor forması giyen başarılı sağ bek Oğuz Ceylan ile 1.5 yıllık sözleşme imzaladıGazişehir Gaziantep, transfer çalışmalarına devam ediyor.

Gazişehir Gaziantep, Oğuz Ceylan'ı Kadrosuna Kattı, System.String[]
Gazişehir Gaziantep, Son olarak Ümraniyespor forması giyen başarılı sağ bek Oğuz Ceylan ile 1.5 yıllık sözleşme imzaladı

Gazişehir Gaziantep, transfer çalışmalarına devam ediyor. Kırmızı-siyahlılar, son olarak Ümraniyespor forması giyen başarılı sağ bek Oğuz Ceylan ile 1.5 yıllık sözleşme imzaladı.

Oğuz Ceylan kimdir?

15 Aralık 1990 yılında Çanakkale'de dünyaya gelen Oğuz Ceylan, sağ bek mevkisinde forma giyiyor. Futbola Beşiktaş alt yapısında başlayan Ceylan, daha sonra Çaykur Rizespor, Bugsaşspor, Kartalspor ve son olarak da Ümraniyespor formalarını giydi. Bu sezonun ilk yarısında Ümraniyespor formasıyla 16 karşılaşmaya çıkan ve bu maçların tamamında 90 dakika forma Ceylan, 2 asist yapma başarısı gösterdi. - GAZİANTEP

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.01.2019 12:37 Kaynak: İHA

Gaziantep, Spor
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