Son Dakika Haberleri: Gazişehir Gaziantep, Oğuz Ceylan'ı Transfer Etti

Gazişehir Gaziantep, Oğuz Ceylan'ı Transfer Etti

54 dakika önce

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Gazişehir Gaziantep, Ümraniyespor'dan Oğuz Ceylan'ı kadrosuna kattı.

Gazişehir Gaziantep, Oğuz Ceylan'ı Transfer Etti, System.String[]
Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Gazişehir Gaziantep, Ümraniyespor'dan Oğuz Ceylan'ı kadrosuna kattı.


Kulüpten yapılan yazılı açıklamaya göre, Oğuz Ceylan ile 1,5 yıllığına anlaşmaya varıldı.


28 yaşındaki sağ bek, sezonun ilk yarısında Ümraniyespor'da 16 karşılaşmada forma giydi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.01.2019 12:58 Kaynak: AA

Gaziantep, Spor
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