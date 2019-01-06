Gazişehir Gaziantep, Oğuz Ceylan'ı Transfer Etti
54 dakika önce
Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Gazişehir Gaziantep, Ümraniyespor'dan Oğuz Ceylan'ı kadrosuna kattı.
Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Gazişehir Gaziantep, Ümraniyespor'dan Oğuz Ceylan'ı kadrosuna kattı.
Kulüpten yapılan yazılı açıklamaya göre, Oğuz Ceylan ile 1,5 yıllığına anlaşmaya varıldı.
28 yaşındaki sağ bek, sezonun ilk yarısında Ümraniyespor'da 16 karşılaşmada forma giydi.
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Haber Yayın Tarihi : 06.01.2019 12:58 Kaynak: AA
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