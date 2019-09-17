Gazişehir Gaziantep olağanüstü genel kurula gidiyor
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Süper Lig ekiplerinden Gazişehir Gaziantep, olağanüstü genel kurula gidiyor.
Haber Yayın Tarihi: 17.09.2019 03:20 Kaynak: AA
Süper Lig ekiplerinden Gazişehir Gaziantep, olağanüstü genel kurula gidiyor.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, futbol kulübünün bağlı bulunduğu derneğin olağanüstü genel kurulu 30 Eylül Pazartesi günü yapılacak.
Belirtilen tarihte çoğunluğun sağlanamaması halinde ikinci toplantının 7 Ekim Pazartesi günü, çoğunluğa bakılmaksızın gerçekleştirileceği belirtildi. Genel kurulda yeni yönetim kurulunun seçileceği bildirildi.
12 Eylül'de kulübün şirket yönetimi Adil Sani Konukoğlu'ndan Mehmet Büyükekşi'ye devredilmişti.
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