Gazişehir Gaziantep olağanüstü genel kurula gidiyor

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, futbol kulübünün bağlı bulunduğu derneğin olağanüstü genel kurulu 30 Eylül Pazartesi günü yapılacak.

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