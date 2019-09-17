Son Dakika Haberleri: Gazişehir Gaziantep olağanüstü genel kurula gidiyor
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Gazişehir Gaziantep olağanüstü genel kurula gidiyor

55 dakika önce

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, futbol kulübünün bağlı bulunduğu derneğin olağanüstü genel kurulu 30 Eylül Pazartesi günü yapılacak.

Gazişehir Gaziantep olağanüstü genel kurula gidiyor, System.String[]

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, futbol kulübünün bağlı bulunduğu derneğin olağanüstü genel kurulu 30 Eylül Pazartesi günü yapılacak.


Belirtilen tarihte çoğunluğun sağlanamaması halinde ikinci toplantının 7 Ekim Pazartesi günü, çoğunluğa bakılmaksızın gerçekleştirileceği belirtildi. Genel kurulda yeni yönetim kurulunun seçileceği bildirildi.


12 Eylül'de kulübün şirket yönetimi Adil Sani Konukoğlu'ndan Mehmet Büyükekşi'ye devredilmişti.


Futbol, Eylül, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 17.09.2019 04:10 
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