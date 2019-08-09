Son Dakika Haberleri: Gazişehir Gaziantep, Olarenwaju Kayode'yi kadrosuna kattı
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Gazişehir Gaziantep, Olarenwaju Kayode'yi kadrosuna kattı

1 saat önce

Spor Toto Süper Lig'in yeni ekibi Gazişehir Gaziantep, Shakhtar Donetsk'in forvet oyuncusu Olarenwaju Kayode'yi kiralık olarak kadrosuna kattı.

Gazişehir Gaziantep, Olarenwaju Kayode'yi kadrosuna kattı, System.String[]
Spor Toto Süper Lig'in yeni ekibi Gazişehir Gaziantep, Shakhtar Donetsk'in forvet oyuncusu Olarenwaju Kayode'yi kiralık olarak kadrosuna kattı.
Kırmızı-siyahlı kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, "Gazişehir Gaziantep Futbol Kulübümüz, son olarak Shakhtar Donetsk forması giyen golcü yıldız Olarenwaju Kayode ile sezon sonuna kadar kiralık olarak anlaşmaya varmıştır. Yeni transferimiz Kayode'ye kulübümüze hoş geldin diyor, armamız altında üstün başarılar diliyoruz" denildi.


Shakhtar Donetsk, Gaziantep, Spor

Haber Yayın Tarihi: 09.08.2019 08:49 Kaynak: DHA
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