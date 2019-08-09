Gazişehir Gaziantep, Olarenwaju Kayode'yi kadrosuna kattı
1 saat önce
Spor Toto Süper Lig'in yeni ekibi Gazişehir Gaziantep, Shakhtar Donetsk'in forvet oyuncusu Olarenwaju Kayode'yi kiralık olarak kadrosuna kattı.
Spor Haber Yayın Tarihi: 09.08.2019 08:49 Kaynak: DHA
Toto Süper Lig'in yeni ekibi Gazişehir Gaziantep
, Shakhtar Donetsk
'in forvet oyuncusu Olarenwaju Kayode'yi kiralık olarak kadrosuna kattı.
Kırmızı-siyahlı kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, "Gazişehir Gaziantep Futbol
Kulübümüz, son olarak Shakhtar Donetsk forması giyen golcü yıldız Olarenwaju Kayode ile sezon sonuna kadar kiralık olarak anlaşmaya varmıştır. Yeni transferimiz Kayode'ye kulübümüze hoş geldin diyor, armamız altında üstün başarılar diliyoruz" denildi.
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