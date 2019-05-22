Son Dakika Haberleri: Gazişehir Gaziantep - Osmanlıspor: 2-0

Gazişehir Gaziantep - Osmanlıspor: 2-0

6 saat önce

STAT: Gaziantep KalyonHAKEMLER: Halil Umut Meler, İbrahim Çağlar Uyarcan, Gökmen BaltacıGAZİŞEHİR GAZİANTEP: Günay – Uğur, Yalçın, Poepon (Dk.74 Sow) Segbefia, Oğulcan (Dk. 78 Kenan), Gökhan (Dk. 58 Kerim), Mehmet Erdem, Oğuz, Bjarnason, ErhanOSMANLIPOR: Karcemarskas – Caner (Dk.

Gazişehir Gaziantep - Osmanlıspor: 2-0, System.String[]


STAT: Gaziantep Kalyon

HAKEMLER: Halil Umut Meler, İbrahim Çağlar Uyarcan, Gökmen Baltacı

GAZİŞEHİR GAZİANTEP: Günay – Uğur, Yalçın, Poepon (Dk.74 Sow) Segbefia, Oğulcan (Dk. 78 Kenan), Gökhan (Dk. 58 Kerim), Mehmet Erdem, Oğuz, Bjarnason, Erhan

OSMANLIPOR: Karcemarskas – Caner (Dk. 46 Gueye), Ali Eren, Sinan (Dk.74 Galip) Erıc, Burhan, Hasan, Mertan, Numan, Lembı, Anıl

GOLLER: Dk. 43-69 Poepon (Gazişehir Gaziantep)

SARI KARTLAR: Caner, Mertan (Osmanlıspor) Mehmet Erdem (Gazişehir Gaziantep)

Spor Toto 1'inci Lig'in Play-Off yarı final ilk maçında Gazişehir Gaziantep sahasında karşılaştığı Osmanlıspor'u 2-0 mağlup etti.

17'nci dakikada sol kanattan gelişen Gazişehir Gaziantep atağında Gökhan'ın ceza sahası içerisine gönderdiği ortada Oğulcan'ın vuruşu kalecide kaldı.

43'üncü dakikada sağ kanattan gelişen Gazişehir Gaziantep atağında Yalçın'ın ceza sahası içerisine gönderdiği topla buluşan Poepon meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 1-0.

69'uncu dakikada ceza sahası içinden Oğuz'un yaptığı ortada kaleciyle karşı karşıya kalan Poepon'un kafa vuruşuyla top ağlarla buluştu: 2-0.

- Gaziantep
Haber Yayın Tarihi : 22.05.2019 11:06 Kaynak: DHA
İbrahim Çağlar, HALİL UMUT MELER, Gaziantep, Spor
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Arkadaşını 43 Kez Bıçaklayarak Öldüren Cani Adam Kendini Böyle Savundu: Erdal Bana Sarkıntılık Etti Ailesi Evliliğe Karşı Çıktı Diye İki Çocuk Annesi Kadını Öldürüp İntihar Etti Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na Tepki: Çete Yaftası Vurup Hakimleri Hedef Göstermek Ahlaksızlıktır PKK'lı Teröristlerin Eren Bülbül'ün Evinden Çaldığı Eşyalar, Sığınakta Bulundu

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.5.2019 06:01:19. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Gazişehir Gaziantep - Osmanlıspor: 2-0
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]