Son Dakika Haberleri: Gazişehir Gaziantep, Rize deplasmanında
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Gazişehir Gaziantep, Rize deplasmanında

1 saat önce

Gazişehir Gaziantep, Süper Lig'in 5. haftasında yarın deplasmanda Çaykur Rizespor'la karşılaşacak.

Gazişehir Gaziantep, Rize deplasmanında, System.String[]

Gazişehir Gaziantep, Süper Lig'in 5. haftasında yarın deplasmanda Çaykur Rizespor'la karşılaşacak.

Çaykur Didi Stadyumu'nda saat 14.00'te başlayacak müsabakayı, hakem Serkan Tokat yönetecek.

Süper Lig'e ilk haftada Fenerbahçe'ye 5-0 kaybederek kötü başlayan Gaziantep temsilcisi, evindeki ilk karşılaşmada Gençlerbirliği'ni 4-1 geçti. Demir Grup Sivasspor'la 1-1 berabere kalan kırmızı-siyahlılar, geçen hafta da iç sahada Beşiktaş'ı 3-2 yendi.

Ligde ilk sezonunu geçiren ve 4. hafta sonunda 7 puana ulaşan Gaziantep temsilcisi, Rize deplasmanından da puanlarla dönüp yakaladığı çıkışı sürdürmenin hesaplarını yapıyor.

Kadroda 2 eksik

Gazişehir Gaziantep Teknik Direktörü Marius Sumudica, Rize deplasmanında takımını 2 oyuncudan yoksun sahaya sürecek.

Sakatlığı süren Muğdat Çelik'in görev alamayacağı Gaziantep temsilcisinde, forvet Kayode ise Beşiktaş maçında gördüğü kırmızı kart nedeniyle cezalı durumda.

Gaziantep, Çaykur, Rize, Spor

Haber Yayın Tarihi: 21.09.2019 09:32 Kaynak: AA
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