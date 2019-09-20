Son Dakika Haberleri: Gazişehir Gaziantep, Rizespor hazırlıklarını tamamladı!
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Gazişehir Gaziantep, Rizespor hazırlıklarını tamamladı!

13 dakika önce

Kulüpten yapılan açıklamaya göre teknik direktör Marius Sumudica yönetiminde tesislerde gerçekleştirilen antrenman 1 saat 10 dakika sürdü.

Gazişehir Gaziantep, Rizespor hazırlıklarını tamamladı!, System.String[]

Kulüpten yapılan açıklamaya göre teknik direktör Marius Sumudica yönetiminde tesislerde gerçekleştirilen antrenman 1 saat 10 dakika sürdü.


Isınma ve koordinasyon çalışmalarıyla başlayan antrenman, orta ve şut çalışmalarıyla son buldu.


Antrenmanla birlikte Çaykur Rizespor maçı hazırlıklarını tamamlayan kırmızı-siyahlılar, karşılaşmanın oynanacağı Rize'ye hareket etti.


Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 20.09.2019 05:55 
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