Gazişehir Gaziantep, Rizespor hazırlıklarını tamamladı!
13 dakika önce
Kulüpten yapılan açıklamaya göre teknik direktör Marius Sumudica yönetiminde tesislerde gerçekleştirilen antrenman 1 saat 10 dakika sürdü.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre teknik direktör Marius Sumudica yönetiminde tesislerde gerçekleştirilen antrenman 1 saat 10 dakika sürdü.
Isınma ve koordinasyon çalışmalarıyla başlayan antrenman, orta ve şut çalışmalarıyla son buldu.
Antrenmanla birlikte Çaykur Rizespor maçı hazırlıklarını tamamlayan kırmızı-siyahlılar, karşılaşmanın oynanacağı Rize'ye hareket etti.
Haber Yayın Tarihi: 20.09.2019 05:55
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