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Gazişehir Gaziantep şampiyonluğu kutladı

1 saat önce

Spor Toto Süper Lig'e yükselen Gazişehir Gaziantep, stadyumda kutlama töreni yaptı.

Spor Toto Süper Lig'e yükselen Gazişehir Gaziantep, stadyumda kutlama töreni yaptı.
Spor Toto 1. Lig play-off finalinde Hatayspor'u yenerek üst lige yükselen Gaziantep ekibi, bugün geldiği kentte Gaziantep Kalyon Stadyumu'nda taraftarıyla buluştu.
Kurulan platforma kulüp çalışanı, teknik heyet ve yöneticilerin tek tek çağrılarak tanıtıldığı programda, Kulüp Başkanı Adil Sani Konukoğlu, kupayla stada girerek taraftarı selamladı. Futbolcuların platforma çıkarken dans etmesi de renkli görüntülere sahne oldu.
Kırmızı-siyahlı ekip, daha sonra kupayı kaldırarak sevincini taraftarla paylaştı.
Törene katılan Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, yaptığı konuşmada, Gaziantep'in her açıdan Süper Lig'i hak eden bir şehir olduğunu ifade etti.
Şampiyonlukta emeği geçenlere teşekkür eden Gül, bundan sonraki süreçte Gazişehir Gaziantep'in yapacağı çalışmalarla ligde adından söz ettireceğini vurguladı.
Kulüp Başkanı Konukoğlu da 2 yıldan bu yana bugün için çalıştıklarını belirterek, "Bugün emeğimizin karşılığını alıyoruz. Şimdi sevinme zamanı. İnşallah Gaziantep şehrini sporda daha iyi yerlere getireceğiz." diye konuştu.
Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ise kulübün bugünlere takım ruhuyla ulaştığını belirterek, Gazişehir Gaziantep'in Süper Lig'de kalıcı olacağını kaydetti.
Gecenin sonunda da şarkıcı Ece Seçkin konser verdi.
Gazişehir Gaziantep şampiyonluğu kutladı
Haber Yayın Tarihi : 02.06.2019 01:17 Kaynak: AA
Hatayspor, Gaziantep, Spor
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