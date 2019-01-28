Son Dakika Haberleri: Gazişehir Gaziantep, Sow Transferini Yöresel Ezgilerle Açıkladı

Gazişehir Gaziantep, Sow Transferini Yöresel Ezgilerle Açıkladı

45 dakika önce

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Gazişehir Gaziantep, kadrosuna kattığı yıldız futbolcu Moussa Sow'un transferini yöresel ezgiler içeren ilginç bir video ile duyurdu.

Gazişehir Gaziantep, Sow Transferini Yöresel Ezgilerle Açıkladı, System.String[]
Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Gazişehir Gaziantep, kadrosuna kattığı yıldız futbolcu Moussa Sow'un transferini yöresel ezgiler içeren ilginç bir video ile duyurdu.

Gazişehir Gaziantep, iyi bir transfer hamlesi yaparak Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Moussa Sow'u kadrosuna kattığını duyurdu. Resmi sosyal medya hesabından yöresel ezgilerin yer aldığı ve "Hele Bakın Kim Gelmiş" sözlerinin dikkat çektiği bir video ile transferi duyuran Gazişehir Gaziantep'in bu paylaşımı yoğun ilgi gördü.

Kırmızı-siyahlılar, Türkiye'de daha önce Fenerbahçe ve Bursaspor formaları giyen, özellikle sarı-lacivertli takımda oynadığı oyunla, attığı gollerle dikkat çeken Sow'un transferi ile ilgili ilk sinyali ise geçen hafta rövaşetaya kalkmış bir futbolcu görselini, "Aha Geliy" etiketiyle paylaşarak vermişti. - GAZİANTEP

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.01.2019 12:09 Kaynak: İHA

Moussa Sow, Gaziantep, Spor
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