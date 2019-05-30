Son Dakika Haberleri: Gazişehir Gaziantep taraftarları Spor Toto 1. Lig play-off finalini meydanda izledi
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Gazişehir Gaziantep taraftarları Spor Toto 1. Lig play-off finalini meydanda izledi

1 saat önce

- Gaziantep 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda dev ekrandan maç izleyen vatandaşlardan görüntüler GAZİANTEP - Spor Toto 1. Lig play-off finalinde Hatayspor ile Gazişehir Gaziantep, 3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda karşı karşıya geldi.

- Gaziantep 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda dev ekrandan maç izleyen vatandaşlardan görüntüler GAZİANTEP - Spor Toto 1. Lig play-off finalinde Hatayspor ile Gazişehir Gaziantep, 3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda karşı karşıya geldi. Gaziantep'te vatandaşlar, 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda kurulan dev ekranda maçı izledi.
Gazişehir Gaziantep taraftarları Spor Toto 1. Lig play-off finalini meydanda izledi
Haber Yayın Tarihi : 30.05.2019 11:11 Kaynak: AA
15 Temmuz Demokrasi Meydanı, Gaziantep, Güncel
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