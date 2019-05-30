Gazişehir Gaziantep taraftarları Spor Toto 1. Lig play-off finalini meydanda izledi
1 saat önce
- Gaziantep 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda dev ekrandan maç izleyen vatandaşlardan görüntüler GAZİANTEP - Spor Toto 1. Lig play-off finalinde Hatayspor ile Gazişehir Gaziantep, 3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda karşı karşıya geldi.
Haber Yayın Tarihi : 30.05.2019 11:11 Kaynak: AA
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