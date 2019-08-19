Gazişehir Gaziantep tarihinde ilk kez Süper Lig'de
48 dakika önce
Ligin ilk haftasında Fenerbahçe'ye konuk olan Gazişehir Gaziantep, tarihinde ilk kez Süper Lig'de mücadele etme heyecanını yaşadı.
Haber Yayın Tarihi: 19.08.2019 09:52 Kaynak: İHA
Ligin ilk haftasında Fenerbahçe
'ye konuk olan Gazişehir Gaziantep
, tarihinde ilk kez Süper Lig'de mücadele etme heyecanını yaşadı.
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'u penaltılarla eleyen ve Süper Lig'e merhaba diyen Gazişehir Gaziantep, Fenerbahçe maçıyla ilk defa kariyerinde Süper Lig'de mücadele etme başarısını gösterdi. Gazişehir Gaziantep, ligde yer alan 18 takım içinde Süper Lig'de ilk kez mücadele eden tek takım oldu. - İSTANBUL
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