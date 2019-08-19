Son Dakika Haberleri: Gazişehir Gaziantep tarihinde ilk kez Süper Lig'de
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Gazişehir Gaziantep tarihinde ilk kez Süper Lig'de

48 dakika önce

Ligin ilk haftasında Fenerbahçe'ye konuk olan Gazişehir Gaziantep, tarihinde ilk kez Süper Lig'de mücadele etme heyecanını yaşadı.

Gazişehir Gaziantep tarihinde ilk kez Süper Lig'de, System.String[]
Ligin ilk haftasında Fenerbahçe'ye konuk olan Gazişehir Gaziantep, tarihinde ilk kez Süper Lig'de mücadele etme heyecanını yaşadı.

Spor Toto 1. Lig Play-off finalinde Hatayspor'u penaltılarla eleyen ve Süper Lig'e merhaba diyen Gazişehir Gaziantep, Fenerbahçe maçıyla ilk defa kariyerinde Süper Lig'de mücadele etme başarısını gösterdi. Gazişehir Gaziantep, ligde yer alan 18 takım içinde Süper Lig'de ilk kez mücadele eden tek takım oldu. - İSTANBUL
Fenerbahçe, Hatayspor, Gaziantep, Spor

Haber Yayın Tarihi: 19.08.2019 09:52 Kaynak: İHA
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