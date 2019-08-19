Gazişehir Gaziantep tarihinde ilk kez Süper Lig'de
45 dakika önce
Ligin ilk haftasında Fenerbahçe'ye konuk olan Gazişehir Gaziantep, tarihinde ilk kez Süper Lig'de mücadele etme heyecanını yaşadı.
Haber Yayın Tarihi: 19.08.2019 09:55 Kaynak: İHA
Ligin ilk haftasında Fenerbahçe
'ye konuk olan Gazişehir Gaziantep
, tarihinde ilk kez Süper Lig'de mücadele etme heyecanını yaşadı. Spor
, Son Dakika Spor
Haberleri, Spor
Son Dakika'>Spor
Toto 1. Lig Play-off finalinde Hatayspor
'u penaltılarla eleyen ve Süper Lig'e merhaba diyen Gazişehir Gaziantep, Fenerbahçe maçıyla ilk defa kariyerinde Süper Lig'de mücadele etme başarısını gösterdi. Gazişehir Gaziantep, ligde yer alan 18 takım içinde Süper Lig'de ilk kez mücadele eden tek takım oldu.
(Güven Mert Ercan- Mehmet Şirin
Topaloğlu/İHA)
Fenerbahçeli taraftarlar maç sonunda "Lider geliyor" tezahüratında bulundu Fenerbahçe 123 hafta sonra lider Kayyum atamalarına DSP Genel Başkanı'ndan destek açıklaması geldi Brezilyalı doktor, sıra dışı doğum yöntemiyle fenomen oldu