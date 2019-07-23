Gazişehir Gaziantep'te 6 futbolcu ile yollar ayrıldı
1 saat önce
Süper Lig'in yeni ekiplerinden Gazişehir Gaziantep'te kadroda düşünülmeyen 6 futbolcu ile yollar karşılıklı anlaşılarak ayrıldı.
Haber Yayın Tarihi: 23.07.2019 04:14 Kaynak: İHA
Süper Lig'in yeni ekiplerinden Gazişehir Gaziantep
'te kadroda düşünülmeyen 6 futbolcu ile yollar karşılıklı anlaşılarak ayrıldı.
Konu ile ilgili Kırmız-siyahlı kulüpten yapılan açıklamada, "Profesyonel Futbol
Takımımız oyuncularından Elmar Bjarnason, Yalçın Kılınç, Cihat Çelik
, Erhan Çelenk, Uğur Arslan
Kuru ve Rıdvan Şimşek
ile yollarımız ayrılmıştır. Oyuncularımıza kulübümüze yapmış olduğu desteklerden ötürü teşekkür eder, bundan sonraki kariyerlerinde başarılar dileriz" ifadeleri kullanıldı. - GAZİANTEP
Eljif Elmas, Fenerbahçe tarihine geçti ama Süper Lig rekorunu kıramadı Nabil Fekir, Real Betis'e transfer oldu Süper Lig'de fikstür şüphesi! Eljif Elmas Napoli formasını giyip, pozunu verdi