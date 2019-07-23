Son Dakika Haberleri: Gazişehir Gaziantep'te 6 futbolcu ile yollar ayrıldı
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Gazişehir Gaziantep'te 6 futbolcu ile yollar ayrıldı

1 saat önce

Süper Lig'in yeni ekiplerinden Gazişehir Gaziantep'te kadroda düşünülmeyen 6 futbolcu ile yollar karşılıklı anlaşılarak ayrıldı.

Gazişehir Gaziantep'te 6 futbolcu ile yollar ayrıldı, System.String[]
Süper Lig'in yeni ekiplerinden Gazişehir Gaziantep'te kadroda düşünülmeyen 6 futbolcu ile yollar karşılıklı anlaşılarak ayrıldı.

Konu ile ilgili Kırmız-siyahlı kulüpten yapılan açıklamada, "Profesyonel Futbol Takımımız oyuncularından Elmar Bjarnason, Yalçın Kılınç, Cihat Çelik, Erhan Çelenk, Uğur Arslan Kuru ve Rıdvan Şimşek ile yollarımız ayrılmıştır. Oyuncularımıza kulübümüze yapmış olduğu desteklerden ötürü teşekkür eder, bundan sonraki kariyerlerinde başarılar dileriz" ifadeleri kullanıldı. - GAZİANTEP
Gaziantep, Futbol, Spor

Haber Yayın Tarihi: 23.07.2019 04:14 Kaynak: İHA
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