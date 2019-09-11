Son Dakika Haberleri: Gazişehir Gaziantep'te Beşiktaş hazırlıkları sürüyor
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Gazişehir Gaziantep'te Beşiktaş hazırlıkları sürüyor

19 dakika önce

Süper Lig'in 4. hafta karşılaşmasında Beşiktaş'ı konuk edecek olan Gazişehir Gaziantep, bu maçın hazırlıklarını kendi tesislerinde sürdürüyor.

Gazişehir Gaziantep'te Beşiktaş hazırlıkları sürüyor, System.String[]

Süper Lig'in 4. hafta karşılaşmasında Beşiktaş'ı konuk edecek olan Gazişehir Gaziantep, bu maçın hazırlıklarını kendi tesislerinde sürdürüyor.


Gazişehir Gaziantep, Süper Lig'de cumartesi günü saat 20.00'de Gaziantep Kalyon Stadı'nda oynayacağı Beşiktaş maçının hazırlıklarına ara vermeden devam ediyor. Ligde oynadığı ilk 3 maçta 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet alan Gaziantep ekibi zorlu maçı kazanarak puanını 7'ye çıkarmak istiyor.


Kritik maç için hazırlıklarına kendi tesislerinde devam eden kırmızı-siyahlılar, Teknik Direktör Marius Sumudica yönetiminde yaklaşık 1 saat 20 dakika süren bir antrenman yaptı. Isınma ve koordinasyon çalışmalarıyla başlayan antrenmanın ana bölümünde ise taktik çalışmalar gerçekleştirildi. - GAZİANTEP

Gaziantep, Beşiktaş, Spor

Haber Yayın Tarihi: 11.09.2019 05:34 Kaynak: İHA
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