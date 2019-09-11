Gazişehir Gaziantep'te Beşiktaş mesaisi
1 saat önce
Süper Lig'in 4. haftasında 14 Eylül Cumartesi günü Beşiktaş'ı konuk edecek olan Gazişehir Gaziantep, hazırlıklarını sürdürdü.
Haber Yayın Tarihi: 11.09.2019 10:44 Kaynak: AA
Süper Lig'in 4. haftasında 14 Eylül Cumartesi günü Beşiktaş'ı konuk edecek olan Gazişehir Gaziantep, hazırlıklarını sürdürdü.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Marius Sumudica yönetiminde kulüp tesislerinde gerçekleştirilen antrenman yaklaşık 1,5 saat sürdü.
Isınma ve koordinasyon çalışmalarıyla başlayan antrenmanın ana bölümünde ise taktik çalışmaları gerçekleştirildi.
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