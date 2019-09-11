Son Dakika Haberleri: Gazişehir Gaziantep'te Beşiktaş mesaisi
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Gazişehir Gaziantep'te Beşiktaş mesaisi

1 saat önce

Süper Lig'in 4. haftasında 14 Eylül Cumartesi günü Beşiktaş'ı konuk edecek olan Gazişehir Gaziantep, hazırlıklarını sürdürdü.

Gazişehir Gaziantep'te Beşiktaş mesaisi, System.String[]

Süper Lig'in 4. haftasında 14 Eylül Cumartesi günü Beşiktaş'ı konuk edecek olan Gazişehir Gaziantep, hazırlıklarını sürdürdü.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Marius Sumudica yönetiminde kulüp tesislerinde gerçekleştirilen antrenman yaklaşık 1,5 saat sürdü.

Isınma ve koordinasyon çalışmalarıyla başlayan antrenmanın ana bölümünde ise taktik çalışmaları gerçekleştirildi.

Gaziantep, Beşiktaş, Eylül, Spor

Haber Yayın Tarihi: 11.09.2019 10:44 Kaynak: AA
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