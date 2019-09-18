Gazişehir Gaziantep'te Çaykur Rizespor maçı hazırlıkları
1 saat önce
Süper Lig'in 5. haftasında Çaykur Rizespor'a konuk olacak Gazişehir Gaziantep, bu maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Haber Yayın Tarihi: 18.09.2019 08:38 Kaynak: AA
Süper Lig'in 5. haftasında Çaykur Rizespor'a konuk olacak Gazişehir Gaziantep, bu maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Marius Sumudica yönetiminde kulüp tesislerinde gerçekleştirilen antrenman yaklaşık 1 saat 40 dakika sürdü.
Salonda ısınma ve denge çalışmalarıyla başlayan antrenmanın ana bölümünde ise dayanıklılığa yönelik çalışmalar gerçekleştirildi.
Antrenmana sakatlığı süren Muğdat Çelik dışındaki tüm futbolcular katıldı.
Beşiktaş-Başakşehir maçını Suat Arslanboğa yönetecek! İşte 5. hafta hakemleri Fenerbahçe, Alanyaspor maçı için TFF'ye itirazını yaptı Alanyaspor Teknik Direktörü Erol Bulut'tan kural hatası açıklaması 27 Galatasaray taraftarı Brugge maçı öncesi gözaltına alındı