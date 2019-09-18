Gazişehir Gaziantep'te Çaykur Rizespor maçı hazırlıkları sürüyor
1 saat önce
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Marius Sumudica yönetiminde kulüp tesislerinde gerçekleştirilen antrenman yaklaşık 1 saat 40 dakika sürdü.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Marius Sumudica yönetiminde kulüp tesislerinde gerçekleştirilen antrenman yaklaşık 1 saat 40 dakika sürdü.
Salonda ısınma ve denge çalışmalarıyla başlayan antrenmanın ana bölümünde ise dayanıklılığa yönelik çalışmalar gerçekleştirildi.
Antrenmana sakatlığı süren Muğdat Çelik dışındaki tüm futbolcular katıldı.
Haber Yayın Tarihi: 18.09.2019 09:55
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