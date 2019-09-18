Son Dakika Haberleri: Gazişehir Gaziantep'te Çaykur Rizespor maçı hazırlıkları sürüyor
Son Dakika Spor Haber

Gazişehir Gaziantep'te Çaykur Rizespor maçı hazırlıkları sürüyor

1 saat önce

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Marius Sumudica yönetiminde kulüp tesislerinde gerçekleştirilen antrenman yaklaşık 1 saat 40 dakika sürdü.

Gazişehir Gaziantep'te Çaykur Rizespor maçı hazırlıkları sürüyor, System.String[]

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Marius Sumudica yönetiminde kulüp tesislerinde gerçekleştirilen antrenman yaklaşık 1 saat 40 dakika sürdü.


Salonda ısınma ve denge çalışmalarıyla başlayan antrenmanın ana bölümünde ise dayanıklılığa yönelik çalışmalar gerçekleştirildi.


Antrenmana sakatlığı süren Muğdat Çelik dışındaki tüm futbolcular katıldı.

Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 18.09.2019 09:55 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Club Brugge Teknik Direktörü Philippe Clement: Penaltımız verilmedi
Bir grup Club Brugge taraftarı Galatasaray tribününe girmeye çalıştı! Abdurrahim Albayrak'tan Mbaye Diagne açıklaması! Fatih Terim'den Ali Koç'a sicil cevabı: Burada olmayanlarla ilgili konuşmayalım

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.9.2019 23:33:09. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Gazişehir Gaziantep'te Çaykur Rizespor maçı hazırlıkları sürüyor
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]