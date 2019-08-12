Son Dakika Haberleri: Gazişehir Gaziantep'te Fenerbahçe maçı hazırlıkları
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Gazişehir Gaziantep'te Fenerbahçe maçı hazırlıkları

1 saat önce

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, kulüp tesislerinde teknik direktör Marius Sumudica yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, yaklaşık 1,5 saat sürdü.

Gazişehir Gaziantep'te Fenerbahçe maçı hazırlıkları, System.String[]
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, kulüp tesislerinde teknik direktör Marius Sumudica yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, yaklaşık 1,5 saat sürdü.

Isınma hareketleriyle başlayan ve pas çalışmalarının gerçekleştirildiği antrenmanın ana bölümünde ise çift kale maç yapıldı.

Yeni transfer Olarenwaju Kayode, takımla ilk idmanına çıktı. Kayode, antrenman öncesinde takım arkadaşları tarafından geleneksel hale getirilen eğlenceli "hoş geldin" etkinliğiyle karşılandı.

Gaziantep ekibi, Fenerbahçe maçının hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.
Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 12.08.2019 02:11 
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