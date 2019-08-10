Son Dakika Haberleri: Gazişehir Gaziantep'te Fenerbahçe mesaisi başladı
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Gazişehir Gaziantep'te Fenerbahçe mesaisi başladı

58 dakika önce

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, kulüp tesislerinde teknik direktör Marius Sumudica yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, yaklaşık 1 saat sürdü.

Gazişehir Gaziantep'te Fenerbahçe mesaisi başladı, System.String[]
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, kulüp tesislerinde teknik direktör Marius Sumudica yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, yaklaşık 1 saat sürdü.

Isınma hareketleriyle başlayan antrenman, yenilenme koşularıyla son buldu.

Kırmızı-siyahlı ekibin yeni transferi Raman Chibsah, takımla ilk antrenmanına çıktı.

Gaziantep ekibi, Fenerbahçe maçının hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek
Fenerbahçe, Gaziantep, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 10.08.2019 09:33 
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