Gazişehir Gaziantep'te Fenerbahçe mesaisi başladı
58 dakika önce
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, kulüp tesislerinde teknik direktör Marius Sumudica yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, yaklaşık 1 saat sürdü.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, kulüp tesislerinde teknik direktör Marius Sumudica yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, yaklaşık 1 saat sürdü.
Isınma hareketleriyle başlayan antrenman, yenilenme koşularıyla son buldu.
Kırmızı-siyahlı ekibin yeni transferi Raman Chibsah, takımla ilk antrenmanına çıktı. Gaziantep
ekibi, Fenerbahçe
maçının hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek
Haber Yayın Tarihi: 10.08.2019 09:33
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