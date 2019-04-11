Son Dakika Haberleri: Gazişehir Gaziantep'te Hedeften Sapma Yok

Gazişehir Gaziantep'te Hedeften Sapma Yok

11 dakika önce

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Gazişehir Gaziantep'in teknik direktörü Mehmet Altıparmak, ilk iki umutlarının matematiksel olarak devam ettiğini ve bunu sonuna kadar sürdürmek istediklerini söyledi.

Gazişehir Gaziantep'te Hedeften Sapma Yok, System.String[]
Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Gazişehir Gaziantep'in teknik direktörü Mehmet Altıparmak, ilk iki umutlarının matematiksel olarak devam ettiğini ve bunu sonuna kadar sürdürmek istediklerini söyledi.

Altıparmak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Altay deplasmanına galibiyet düşüncesiyle gittiklerini belirterek, maçı çok istemelerine ve çok mücadele etmelerine rağmen berabere kaldıklarını dile getirdi.

Son haftalarda iyi performans gösterip güzel bir grafik yakaladıklarını anlatan Altıparmak, "Şampiyonluk hedefleyen bir takım havasını yakaladık. Bu da bizi şampiyonluğa götürecek. İlk iki umudumuz matematiksel olarak halen devam ediyor. Bunu sonuna kadar sürdürmek istiyoruz. Pes etmeden devam edeceğiz." diye konuştu.

Sezon sonundaki şampiyonluk hedeflerinden kesinlikle sapmadıklarını ifade eden Altıparmak, şöyle devam etti:

"Artık ligde kolay maç diye bir şey yok. Çünkü hemen her takımın bir hedefi var. Kimisi şampiyonluk, kimisi play-off, kimisi de ligde kalma mücadelesi veriyor. O yüzden geride kalan maçların hepsi aynı zorlukta ve önemde. Biz de kalan tüm maçlarımıza final havasında hazırlanmaya devam edip, mutlu sona ulaşacağız."

Altıparmak, iç saha maçlarında taraftar desteğine ihtiyaçları olduğunu belirterek, bu hafta Adanaspor ile yapacakları maçta taraftarla bütünleşip, galibiyetlerine bir yenisini eklemek istediklerini kaydetti.
Haber Yayın Tarihi : 11.04.2019 09:33 Kaynak: AA
Altay, Mehmet Altıparmak, Gaziantep, Spor
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