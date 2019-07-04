Son Dakika Haberleri: Gazişehir Gaziantep'te iç transfer
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Gazişehir Gaziantep'te iç transfer

1 saat önce

Spor Toto Süper Lig'e yükselen Gazişehir Gaziantep, iç transferde kaleci Günay Güvenç ile yeniden anlaştı.

Gazişehir Gaziantep'te iç transfer, System.String[]
Spor Toto Süper Lig'e yükselen Gazişehir Gaziantep, iç transferde kaleci Günay Güvenç ile yeniden anlaştı.
Kulüpten yapılan açıklamada, yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Gaziantep ekibinin, iç transfer çalışmalarına devam ettiği belirtildi.
Bu kapsamda takımın kaptanlık pazubendini de taşıyan kaleci Günay Güvenç ile görüşmelerin tamamlandığı dile getirilen açıklamada, tecrübeli file bekçisiyle 2 yıllık sözleşme yenilendiği kaydedildi.
Açıklamada, "Takımımızın şampiyonluğunda da büyük katkısı olan Günay Güvenç, 2020-2021 sezonunun sonuna kadar kırmızı-siyahlı formamızı giymeye devam edecektir. Günay Güvenç'i tebrik eder, armamız altında üstün başarılar dileriz." ifadeleri kullanıldı.
Haber Yayın Tarihi : 04.07.2019 05:01 Kaynak: AA
Spor
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