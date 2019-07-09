Gazişehir Gaziantep'te Jefferson'un sözleşmesi uzatıldı
1 saat önce
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Gazişehir Gaziantep, iç transferde Junior Jefferson ile sözleşme yenilediKulüpten yapılan açıklamada, sözleşme süresi dolan Junior Jefferson'la yapılan görüşmeler neticesinde, 3 yıllık yeni mukavele imzalandığı belirtildi.
Haber Yayın Tarihi : 09.07.2019 12:05 Kaynak: AA
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Gazişehir Gaziantep
, iç transferde Junior Jefferson ile sözleşme yeniledi
Kulüpten yapılan açıklamada, sözleşme süresi dolan Junior Jefferson'la yapılan görüşmeler neticesinde, 3 yıllık yeni mukavele imzalandığı belirtildi.
2021-2022 sezonu sonuna kadar kırmızı-siyahlı formayı giymeye devam edecek olan Brezilyalı orta saha oyuncusuna başarılar dilendi.
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