Son Dakika Haberleri: Gazişehir Gaziantep'te kamp programı belli oldu
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Gazişehir Gaziantep'te kamp programı belli oldu

6 dakika önce

Spor Toto Süper Lig'e yükselen Gazişehir Gaziantep'te hazırlık programı belli oldu.

Gazişehir Gaziantep'te kamp programı belli oldu, System.String[]
Spor Toto Süper Lig'e yükselen Gazişehir Gaziantep'te hazırlık programı belli oldu.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, kırmızı-siyahlı ekip 4 Temmuz Perşembe günü kulüp tesislerinde teknik direktör Marius Sumudica yönetiminde toplanacak.
Hazırlıklarını 12 Temmuz Cuma gününe kadar kentte sürdürecek Gaziantep temsilcisi, 14 Temmuz Pazar günü Düzce'deki Fenerbahçe Topuk Yaylası Tesisleri'nde ikinci etap kamp çalışmalara başlayacak.
Süper Lig'in yeni temsilcisi, 28 Temmuz'a kadar hazırlıklarını burada sürdürdükten sonra 30 Temmuz'da 3. etap kamp çalışmaları için Afyonkarahisar'a geçecek. Buradaki son antrenmanını 6 Ağustos'ta gerçekleştirecek Güneydoğu ekibi, kalan sürede lig hazırlıkları için Gaziantep'te bulunacak.
Gazişehir Gaziantep, 17 Temmuz Çarşamba günü Romanya ekibi Rapid Bükreş, 26 Temmuz Cuma günü ise Alanyaspor ile hazırlık maçı yapmayı planlıyor.
Haber Yayın Tarihi : 30.06.2019 11:58 Kaynak: AA
Gaziantep, Spor
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