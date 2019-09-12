Gazişehir Gaziantep'te Konukoğlu görevi devrediyor

Süper Lig ekiplerinden Gazişehir Gaziantep'te Adil Sani Konukoğlu ve yönetim kurulu görevi devretme kararı aldı. Kırmızı-siyahlılarda yeni yönetimin Mehmet Büyükekşi başkanlığında görevi devralması bekleniyor.



Yaklaşık üç yıldır Gazişehir Gaziantep'in başkanlığını yapan ve takımın Süper Lig'e çıkmasında önemli rolü bulunan Adil Sani Konukoğlu, yönetim kurulu ile birlikte görevi bırakma kararı aldı. İşlerinin yoğunluğu nedeniyle görevi bırakma kararı alan Konukoğlu'nun başkanlığı Mehmet Büyükekşi'ye devretmesi bekleniyor.



Başkan olması beklenen Büyükekşi'nin ise yeni yönetim kurulunu gün içinde açıklayıp, göreve başlayacağı belirtildi. - GAZİANTEP