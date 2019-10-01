Son Dakika Haberleri: Gazişehir Gaziantep'te Medipol Başakşehir maçı hazırlıkları başladı
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Gazişehir Gaziantep'te Medipol Başakşehir maçı hazırlıkları başladı

58 dakika önce

Gazişehir Gaziantep, Süper Lig'in 7. haftasında Medipol Başakşehir'i konuk edeceği maçın hazırlıklarına başladı.

Gazişehir Gaziantep'te Medipol Başakşehir maçı hazırlıkları başladı, System.String[]

Gazişehir Gaziantep, Süper Lig'in 7. haftasında Medipol Başakşehir'i konuk edeceği maçın hazırlıklarına başladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Marius Sumudica yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda, Göztepe maçında forma giyen futbolcular takımdan ayrı yenilenme çalışması yaptı.

Diğer oyuncular ise ısınma hareketlerinin ardından dar alanda çift kale maç oynadı.

Başakşehir, Gaziantep, Spor

Haber Yayın Tarihi: 01.10.2019 07:52 Kaynak: AA
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