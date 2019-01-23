Gazişehir Gaziantep'te Moussa Sow Sesleri
1 saat önce
Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Gazişehir Gaziantep'in bir dönem Fenerbahçe forması giyen ve attığı rövaşeta golleriyle dikkat çeken yıldız golcü Musa Sow'u transfer ettiği iddia edildi.
Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Gazişehir Gaziantep
'in bir dönem Fenerbahçe
forması giyen ve attığı rövaşeta golleriyle dikkat çeken yıldız golcü Musa Sow
'u transfer ettiği iddia edildi. Spor Toto 1. Lig'de yoluna Süper Lig hedefiyle devam eden ve son haftalarda hücum hattında yaşadığı sıkıntılarla dikkat çeken Gazişehir Gaziantep'ten bomba bir transfer hamlesi geldi. Kırmızı-Siyahlı ekibin Türkiye
'de daha önce Fenerbahçe ve Bursaspor
formasıyla mücadele eden ve özellikle sarı-lacivertli takımda oynadığı oyun ve attığı gollerle dikkat çeken Moussa Sow
'u kadrosuna kattığı iddia edildi. Konu ile ilgili kırmızı-siyahlı kulübün resmi sosyal medya hesabından yapılan ve rövaşetaya kalkmış bir futbolcu görselinin yer aldığı "Aha Geliy" etiketiyle bir paylaşım yapılması kentte ve spor kamuoyunda heyecana neden olurken, Sow iddialarını da güçlendirdi. Gazişehir Gaziantep'in transferle ilgili resmi açıklamayı gün içinde yapması bekleniyor.
(Said Vakkas Yağcı/İHA)
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Haber Yayın Tarihi : 23.01.2019 10:41 Kaynak: İHA
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