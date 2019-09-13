Son Dakika Haberleri: Gazişehir Gaziantep'te Muğdat Çelik 6 ay yok
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Gazişehir Gaziantep'te Muğdat Çelik 6 ay yok

10 dakika önce

Süper Lig ekiplerinden Gazişehir Gaziantep'te forma giyen Muğdat Çelik, sakatlığı nedeniyle 6 ay sahalardan uzak kalacak.

Gazişehir Gaziantep'te Muğdat Çelik 6 ay yok, System.String[]

Süper Lig ekiplerinden Gazişehir Gaziantep'te forma giyen Muğdat Çelik, sakatlığı nedeniyle 6 ay sahalardan uzak kalacak.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, milli maçlar nedeniyle lige verilen arada Hatayspor ile yapılan hazırlık maçında sakatlanarak oyunu yarıda bırakmak zorunda kalan Muğdat Çelik'in durumu netlik kazandı. ?

MR'ı çekilen Muğdat'ın yapılan tetkikler sonucunda sol ön diz çapraz bağında yırtık tespit edildi. Tecrübeli golcü, bu yüzden 6 ay forma giyemeyecek.


Açıklamada, "Muğdat Çelik'e geçmiş olsun dileklerimizi bir kez daha iletiyor, en kısa sürede sağlığına kavuşmasını temenni ediyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Muğdat Çelik, Hatayspor, Gaziantep, Spor

Haber Yayın Tarihi: 13.09.2019 10:52 Kaynak: AA
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