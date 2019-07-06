Son Dakika Haberleri: Gazişehir Gaziantep'te sağlık kontrolleri tamamlandı
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Gazişehir Gaziantep'te sağlık kontrolleri tamamlandı

1 saat önce

Yeni sezon hazırlıklarına kendi tesislerinde devam eden Gazişehir Gaziantep'te futbolcular sağlık kontrolünden geçti.

Gazişehir Gaziantep'te sağlık kontrolleri tamamlandı, System.String[]
Yeni sezon hazırlıklarına kendi tesislerinde devam eden Gazişehir Gaziantep'te futbolcular sağlık kontrolünden geçti.

Süper Lig için hazırlıklarına ve transfer çalışmalarına devam eden Gazişehir Gaziantep'te kadroda yer alan tüm futbolcular, Gaziantep Özel Sani Konukoğlu Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçti. Futbolculara kan tetkikleri yapılırken; efor, EKG, kardiyoloji, genel cerrahi, ortopedi, göz, iç hastalıkları kontrolü, ağız ve diş sağlığı kontrolleri de tamamlandı.

Konu ile ilgili kırmızı-siyahlı kulüpten yapılan açıklamada, "Profesyonel Futbol Takımımız yeni sezon öncesi bugün Gaziantep Özel Sani Konukoğlu Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçti. Futbolcularımızın katıldığı sağlık kontrolleri detaylı kan tetkikleri ile başladı. Ardından ise efor, EKG, kardiyoloji, genel cerrahi, ortopedi, göz ve iç hastalıkları kontrolü ile devam ederken ağız ve diş sağlığı taramasıyla sona erdi. Futbolcularımızın tamamı sağlık kontrolünden başarılı bir şekilde geçti" ifadeleri kullanıldı. - GAZİANTEP
Haber Yayın Tarihi : 06.07.2019 05:47 Kaynak: İHA
Gaziantep, Spor
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