Son Dakika Haberleri: Gazişehir Gaziantep'te sezon hazırlıkları
Son Dakika Spor Haber

Gazişehir Gaziantep'te sezon hazırlıkları

1 saat önce

Süper Lig'e yükselen Gazişehir Gaziantep, sezon çalışmalarını yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Gazişehir Gaziantep'te sezon hazırlıkları, System.String[]
Süper Lig'e yükselen Gazişehir Gaziantep, sezon çalışmalarını yaptığı antrenmanla sürdürdü.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Gaziantep ekibi, Düzce'nin Kaynaşlı ilçesindeki Fenerbahçe Topuk Yaylası Tesisleri'nde teknik direktör Marius Sumudica yönetiminde çalıştı.
Isınma hareketleri ve koordinasyonla başlayan idmanda futbolcular, dar alanda çift kale maç yaptı.
Yeni transferler Güray Vural ile Afrika Kupası için 5 gün izinli olan Jean Armel Kana Bıyık, takımla ilk antrenmanına çıktı.
Hafif ağrıları bulunan Kerim Avcı ve Kubilay Aktaş ise çalışmaya katılmadı.
Gazişehir Gaziantep, yarın Alanyaspor ile hazırlık maçı yapacak.
Gaziantep, Kaynaşlı, Düzce, Spor

Haber Yayın Tarihi: 24.07.2019 09:11 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Fenerbahçe'de Diego Reyes sevinci! Menajeri anlaşmayı duyurdu Elif Gönlüm ve özel dedektifinin toplam 14 buçuk yıl hapsi istendi Emre Akbaba dedesini kaybetti! Cenazeye katılamadı Messi'ye 1 maç men ve para cezası!

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.7.2019 22:18:53. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Gazişehir Gaziantep'te sezon hazırlıkları
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]