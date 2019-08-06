Son Dakika Haberleri: Gazişehir Gaziantep'te sezon hazırlıkları
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Gazişehir Gaziantep'te sezon hazırlıkları

1 saat önce

Süper Lig ekiplerinden Gazişehir Gaziantep, sezon hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Gazişehir Gaziantep'te sezon hazırlıkları, System.String[]
Süper Lig ekiplerinden Gazişehir Gaziantep, sezon hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Gaziantep ekibi, Düzce'nin Kaynaşlı ilçesindeki Fenerbahçe Topuk Yaylası Tesisleri'nde teknik direktör Marius Sumudica yönetiminde çalıştı.
Isınma hareketleri ve koordinasyonla başlayan idmanda futbolcular, dar alanda çift kale maç yaptı.
Dinamo Moskova takımından transfer edilen ve üç yıllık anlaşmaya varılan Abdul Aziz Tetteh de kampa gelerek akşam antrenmanına katıldı. Tetteh, takım arkadaşları tarafından karşılandı.
Gazişehir Gaziantep, yarın Katar Yıldız Ligi'nde mücadele eden El-Wakrah takımı ile hazırlık maçı yapacak.
Gaziantep, Kaynaşlı, Düzce, Spor

Haber Yayın Tarihi: 06.08.2019 09:06 Kaynak: AA
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