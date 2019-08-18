Gazişehir Gaziantep'te Süper Lig heyecanı

- Gazişehir Gaziantep'te Süper Lig heyecanıGAZİANTEP - Süper Lig'de 2019-2020 sezonu 81 günlük aranın ardından tekrar başladı.

- Gazişehir Gaziantep'te Süper Lig heyecanı

GAZİANTEP - Süper Lig'de 2019-2020 sezonu 81 günlük aranın ardından tekrar başladı. Ligde yer alan 18 takım içerisindeki Gazişehir Gaziantep ise bu heyecanı ilk kez yaşıyor.

2018-2019 sezonun Galatasaray'ın kazandığı şampiyonlukla sona ermesinin ardından 81 gün ara verilen Süper Lig'de 34 haftalık maraton Cuma ve Cumartesi günü oynanan maçlarla tekrar başladı. Ligin yeni ekiplerinden Gazişehir Gaziantep ise bu yıl 62. sezonun oynandığı Süper Lig'de 18 takım içerisinde ilk kez boy göstermenin heyecanını yaşıyor. Geçtiğimiz sezon TFF 1.Lig'in play-off aşaması şampiyonu olarak Süper Lig'e çıkan Kırmızı-siyahlılar, Pazartesi günü deplasmanda oynayacağı Fenerbahçe maçıyla hem Süper Lig'deki hem de Sarı-Lacivertliler karşısındaki ilk karşılaşmasına çıkacak.

Geçtiğimiz sezonun önemli isimleriyle yollar ayrıldı

Süper Lig'deki ilk sezonunda kalıcı olmayı hedefleyen Gazişehir Gaziantep, kadrosunda da köklü değişikliler yaptı. Kırmızı-siyahlılar geçtiğimiz sezon TFF 1. Lig'in play-off şampiyonu olan kadrosundan 18 futbolcu ile yollarını ayırırken, kadrosunu 15 yeni isimle güçlendirdi. Teknik Direktör olarak göreve Rumen Marius Sumudica'yı getiren Gazişehir, geçtiğimiz sezon kadrosunda yer alan Moussa Sow, Yonathan Del Valle, Nihat Şahin, Ahmet Kesim, Oğulcan Çağlayan, Yalçın Kılınç, Cihat Çelik, Erhan Çelenk, Elmar Bjarnason, Yusuf Türk, Mahmut Bilir, Uğur Arslan Kuru, Rıdvan Şimşek, Kerim Avcı, Igor, Rydell Poepon, Mücahit Albayrak ve Prince Segbefia ile yollarını ayırdı.

Dikkat çeken transferler yapıldı

Sezon öncesi kamp çalışmalarını Topuk Yaylası'nda yapan Gaziantep ekibi, kadrosuna önemli takviyeler yaptı. Kırmızı-siyahlılar bu kapsamda Junior Morais, Pawel Olkowski, Muğdat Çelik, Kana Bıyık, Güray Vural, Papy Djilobodji, Alin Tosca, Ulaş Zengin, Pawlowski, Yuri Lodygin, Diarra, Raman Chibsah, Aziz Tetteh, Olarenwaju Kayode ve Patrick Twumasi'yi kadrosuna kattı.

Yenilenen yüzüyle Süper Lig'in ilk hafta karşılaşmasındaki Fenerbahçe maçına odaklanan Gazişehir Gaziantep'in ligdeki ilk maçında nasıl bir performans sergileyeceği ve sahaya nasıl bir kadro ile çıkacağı ise merek ediliyor.

Ligin şampiyonları ile maçlar ne zaman

Kırmızı-siyahlılar, ligin şampiyon unvanlı takımlarından Fenerbahçe ile ilk hafta deplasmanda karşılaşacak. Gaziantep ekibi ligin son şampiyonu Galatasaray'ı 11. haftada, Beşiktaş ise 4. haftada kendi sahasında ağırlayacak. Gazişehir, Trabzonspor ile de 8. haftada deplasmanda oynayacak. Kırmızı-siyahlılar, kendi sahasındaki ilk karşılaşmayı ise ligin ikinci haftasında Gençlerbirliği ile yapacak.

Maçlar 33 bin kişilik Kalyon Stadı'nda

Gazişehir Gaziantep, Süper Lig'de ilk kez yer alacağı sezonda rakiplerini Gaziantep Kalyon Stadı'nda ağırlayacak. 33 bin 500 kişilik kapasitesi ve özellikleri bakımından UEFA standartlarında bir stat olan Gaziantep Kalyon Stadı, Süper Lig'in 2016-17 sezonu 17. haftasındaki Gaziantepspor-Antalyaspor maçıyla kapılarını açmış ve o maçı Antalyaspor maçı 3-0 kazanmıştı. Türkiye'nin en büyük stadyumları arasında yer alan Gaziantep Kalyon Stadı, Gazişehir Gaziantep ile tekrar Süper Lig maçlarına ev sahipliği yapmaya hazırlanırken, yaz döneminde statta iki yıldır yıpranmış olan çim saha yenilendi. Kırılmış olan koltuklar ise değiştirildi.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

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