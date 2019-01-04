Gazişehir Gaziantep'te Transfer
1 saat önce
Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Gazişehir Gaziantep, savunma oyuncusu Uğur Arslan Kuru'yu transfer etti.
Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Gazişehir Gaziantep
, savunma oyuncusu Uğur Arslan
Kuru'yu transfer etti.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, son olarak Giresunspor
forması giyen savunma oyuncusu Uğur Arslan Kuru ile 1.5 yıllık anlaşmaya varıldı.
Son Dakika
» Spor
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 04.01.2019 11:13 Kaynak: AA
11 Yıllık İşini Bırakan Adanalı Girişimci, Ürettiği Tatlıyla Paraya Para Demiyor
Enişte Vahşetinden Kurtulan Uzman Çavuş, İran Sınırında Şehit Düştü
Görevden Alınan CHP İl Başkanından Muharrem İnce İtirafı
Bir Dönem Türk Futbolunun Geleceği Olarak Gösterilen Muhammed Demirci, İstanbulspor'da Kamp Kadrosuna Alınmadı