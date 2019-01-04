Son Dakika Haberleri: Gazişehir Gaziantep'te Transfer

Gazişehir Gaziantep'te Transfer

1 saat önce

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Gazişehir Gaziantep, savunma oyuncusu Uğur Arslan Kuru'yu transfer etti.

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Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Gazişehir Gaziantep, savunma oyuncusu Uğur Arslan Kuru'yu transfer etti.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, son olarak Giresunspor forması giyen savunma oyuncusu Uğur Arslan Kuru ile 1.5 yıllık anlaşmaya varıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.01.2019 11:13 Kaynak: AA

Giresunspor, Uğur Arslan, Gaziantep, Spor
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