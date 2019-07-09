Gazişehir Gaziantep'te transfer
58 dakika önce
Spor Toto Süper Lig'e yükselen Gazişehir Gaziantep, Polonyalı sağ bek oyuncusu Pawel Olkowski'yi transfer etti.
Haber Yayın Tarihi : 09.07.2019 01:07 Kaynak: AA
Spor Toto Süper Lig'e yükselen Gazişehir Gaziantep
, Polonyalı sağ bek oyuncusu Pawel Olkowski'yi transfer etti.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Gaziantep temsilcisi, transfer çalışmalarına da devam ediyor.
Son olarak İngiltere
ekibi Bolton forması giyen sağ bek oyuncusu Olkowski ile temasa geçen kırmızı-siyahlılar, Gaziantep'e gelen oyuncuyla 2 yıllık sözleşme imzaladı.
29 yaşındaki futbolcu, Polonya Milli Takımı'nın formasını 13 maçta giydi.
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